Matthew Lillard souhaite rejoindre le DCU et «attend une invitation» de James Gunn

Présent ce week-end au Comic-Con de Los Angeles, l’acteur américain Matthew Lillard a confié son envie de collaborer avec le réalisateur James Gunn au sein du DCU, le DC Cinematic Universe.

Il rêve d'un autre monde. Connu pour ses rôles dans «Scream» (1996) et «Scooby-Doo» (2002), l’acteur Matthew Lillard souhaite se lancer un nouveau défi cinématographique en rejoignant le monde des super-héros. Et plus précisément, l’univers de James Gunn, le DCU (DC Cinematic Univers). C’est en tout cas ce qu’il a affirmé ce week-end lors d’une table ronde organisée dans le cadre du Comic-Con de Los Angeles.

«Je rêve de jouer dans le DCU. Si vous croisez James Gunn, dites-lui que je suis disponible», a poursuivi le comédien de 55 ans, qui a déjà rejoint l’univers Marvel avec un rôle dans la prochaine saison de «Daredevil : Born Again». Toutefois, il a annoncé qu'il ne se glisserait pas dans la peau d'un super-héros. «Je ne vais pas porter un costume en lycra, je sais que vous êtes déçus», avait-il plaisanté.

Après quoi Matthew Lillard a rappelé que James Gunn «est un ami très cher», avant de glisser : «J'attends toujours son invitation». «Je ne sais pas si elle s'est perdue dans le courrier», a-t-il ajouté non sans une touche d'humour. Reste à savoir si le réalisateur de «Superman» saisira la perche.

Depuis sa nomination à la tête de DC Studios au côté de Peter Safran depuis 2023, James Gunn a entrepris de reconstruire l’univers cinématographique. Actuellement, il assure la supervision du prochain film centré sur Batman, qui verra la version du célèbre héros de DC Comics faire son entrée officielle dans le DCU et son premier chapitre baptisé «Gods and Monsters», entamé avec la sortie de «Superman», en juillet dernier.