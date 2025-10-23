«L’Heure zéro, d’après Agatha Christie» : la série britannique arrive sur CANAL+ le 13 novembre

Adaptation du roman éponyme de la romancière publié en 1944, «L’Heure zéro, d’après Agatha Christie» déroule en quatre épisodes une intrigue passionnante à découvrir sur CANAL+ à partir du 13 novembre.

Un jeu de dupe. Déclinée en quatre épisodes, la série britannique «L’Heure zéro, d’après Agatha Christie» débarque sur CANAL+ le 13 novembre prochain, avec une affaire de meurtre qui devrait tenir en haleine les téléspectateurs, dès l'entame et jusqu’à sa fracassante conclusion. L’histoire se déroule en Angleterre, dans les années 1930, avec le procès médiatisé impliquant la star du tennis, Nevile Strange, accusé d’avoir trompé son épouse, Audrey.

Après de nombreuses hésitations, le jeune homme, qui n’est autre que le neveu de la richissime Lady Tressilian, fini par avouer son adultère avec la ravissante Kay. Quelques temps plus tard, Nevile et sa nouvelle compagne préparent leur lune de miel. Son épouse est étonnée quand il lui propose de séjourner dans la demeure de sa tante en présence d’Audrey, «en bonne intelligence», promet-il. C’est à cet endroit que la mort va frapper, et qu’un coupable sera identifier. Mais qui ?

Adaptée du roman policier éponyme d’Agatha Christie publié en 1944, «L’Heure zéro, d’après Agatha Christie» ne perd jamais son temps avec quatre épisodes où la tension ne fait que monter, jusqu’au dénouement final. Le récit est porté à l’écran par des comédiens de talent, à commencer par Anjelica Huston, absolument magnétique dans le rôle de Lady Tressilian. Clarke Peters, Matthew Rhys (The Americans), Oliver Jackson-Cohen, Ella Lily Hyland (Black Doves), Mimi Keene (Sex Education), Jack Farthing, Anjana Vasan, Adam Hugill ou encore Khalil Gharbia complètent le casting.