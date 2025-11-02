Loups-Garous : le teaser très drôle de CANAL+ pour annoncer la saison 2

CANAL+ a annoncé le retour du jeu «Les Loups-garous de Thiercelieux», avec une saison 2 à découvrir en décembre, à travers un teaser hilarant avec la voix-off de Mister V.

L’heure approche. C’est dans le courant du mois de décembre que les abonnés CANAL+ auront le plaisir de découvrir la saison 2 de l’adaptation télévisé du jeu de société français «Les Loups-garous de Thiercelieux» par Fary et Panayotis Pascot. Une annonce officielle réalisée mercredi dernier par la chaîne cryptée à travers un teaser hilarant avec la voix-off de Mister V.

«Hmm, je connais ça... C’est les Loups-garous ! Quoi ? Ils font la saison 2 ? Ah ouais donc plein de nouveaux joueurs !», commence par s’enthousiasmer l’humoriste... avant de découvrir la version allemande du jeu. «Attends, ils parlent allemand là ! Fary ? Pana ? Prévenez quand vous changez de langue. Je sais pas, moi, j’aurais fait italien, à la limite. Vous voulez pas remettre en français ?», s’inquiète-t-il avant de lancer : «Quoi, faut attendre décembre ?!».

Succès colossal

Jeu de société français le plus vendu dans le monde, l’adaptation des «Loups-garous de Thiercelieux» sur CANAL+ avait rencontré un succès colossal à son lancement en octobre 2024. À tel point que Maxime Saada avait rapidement annoncé le renouvellement de «Loups-Garous» pour deux saisons supplémentaires.

«Saison 2 et saison 3 validées», avait tweeté le président du directoire du groupe. Depuis, Fary et Panayotis Pascot tiennent régulièrement les fans informés de l’évolution du tournage, qui s’est déroulé au printemps dernier, sur les réseaux sociaux. Nul doute que CANAL+ prépare encore quelques surprises d’ici le lancement de la saison 2 sur son antenne.