Josh O’Connor met fin aux rumeurs l’annonçant dans un remake de «Ratatouille»

Contrairement aux rumeurs qui circulaient, l’acteur britannique Josh O’Connor ne participera pas à une adaptation en prises de vues réelles du film d'animation culte «Ratatouille».

Un rôle né de l’imagination des fans. Invité ce week-end dans l'émission «Saturday Night Live», sur NBC, l’acteur britannique Josh O’Connor en a profité pour mettre un sujet au clair. Alors que des rumeurs continuent de l’annoncer au casting d’un éventuel remake live-action du film d’animation «Ratatouille», le comédien de 35 ans a formellement démenti toute participation.

«Il faut vraiment faire très attention à ce que l’on dit, car nos propos peuvent vite être amplifiés et mal interprétés». Cette rumeur est apparue après que l’acteur a fait part de son admiration pour le célèbre dessin animé, sorti dans les salles en 2007. «J'ai dit une fois que Ratatouille était l'un de mes films préférés, ce qui est vrai, c'est un excellent film», a-t-il déclaré.

Pas fan des remakes

Puis, «les fans ont pris la liberté de me confier eux-mêmes le rôle du chef Linguini dans un remake de Ratatouille en prises de vues réelles», notamment en raison de sa ressemblance avec le personnage d’Alfredo, l’apprenti cuisinier qui va se lier d’amitié avec Rémy, le petit rat bleu-gris passionné de gastronomie.

Josh O’Connor’s monologue! pic.twitter.com/vuHtRzLYBz — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) December 14, 2025

Peu actif sur les réseaux sociaux, Josh O’Connor n’a pas réagi immédiatement à cet emballement. Il a été mis au courant lorsque le directeur artistique des studios Pixar a été interrogé par le «Times» et a fermé la porte à une telle adaptation.

«Cela pourrait me coûter cher de le dire, mais cela me dérange un peu», a confié Pete Docter. «J'aime faire des films originaux et uniques en leur genre. Faire un remake, ce n'est pas très intéressant pour moi personnellement», a-t-il poursuivi, estimant par ailleurs qu’il «serait difficile», de transposer l’univers de «Ratatouille» en prises de vues réelles.

Sur le plateau du «SNL», Josh O’Connor a ensuite conclu en plaisantant, «savez-vous ce que ça fait d’être publiquement rejeté pour un rôle que je ne voulais même pas ?». Il n’y a désormais plus d’ambiguïté : ni «Ratatouille» en live-action ni Josh O’Connor ne sont au menu.