«Je m’en fiche complètement» : Pierce Brosnan agacé par une question sur James Bond

L’acteur Pierce Brosnan, qui a campé le célèbre agent 007 à quatre reprises, a refusé de répondre à une question un peu trop anecdotique concernant l’espion de sa Majesté dans une récente interview, avant de s’excuser.

Mieux vaut bien choisir ses questions lorsque l’on interroge Pierce Brosnan sur le célèbre agent 007. Si l’acteur a partagé à plusieurs reprises cette année son avis sur les hypothétiques comédiens qu’il verrait bien reprendre le rôle de l’espion à l’écran, de Aaron-Taylor Johnson à Tom Hardy, il a refusé de répondre à une question à l’occasion d’une récente interview accordée au Times britannique. Et il n’a pas mâché ses mots.

Alors que la star était interrogée sur l’intérêt que James Bond porte aux fêtes de fin d’année, il a manifesté son agacement. «Bien sûr qu'il apprécierait Noël !», a d’abord répondu l’acteur avant de botter en touche. «Je n'ai pas vraiment envie de répondre à cette question, et je n'y répondrai pas», a-t-il poursuivi avant de lancer : «Parce que je m'en fiche complètement ! Pourquoi perdrais-je mon temps à me demander où James Bond passerait Noël ?».

Aussi élégant que James Bond

Fair-play, l’acteur de 72 ans a toutefois partagé ses propres projets de vacances pour les fêtes avant de s’excuser. «Je sais où Pierce Brosnan va passer Noël ! Chez lui, avec sa femme, dans son petit coin de paradis sur une île d'Hawaï !», a en effet poursuivi la star qui a incarné l’agent 007 à quatre reprises dans «Goldeneye» (1995), «Demain ne meurt jamais» (1997), «Le monde ne suffit pas» (1999) et «Meurs un autre jour» (2001). Aussi élégant que le célèbre espion, le comédien irlandais est finalement revenu sur son refus de répondre à cette question un peu trop anecdotique à son goût. «Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider concernant James Bond. C'est une question qui restera sans réponse jusqu'à la fin», a-t-il ajouté.

Si l’on ne sait pas ce que ferait l’agent de sa Majesté à Noël selon Pierce Brosnan, on sait en revanche depuis juin dernier que le prochain très attendu James Bond sera réalisé par Denis Villeneuve. Le nom du successeur de Pierce Brosnan et Daniel Craig pourrait d’ailleurs enfin être annoncé l’année prochaine, après plus de deux ans de spéculations. En septembre dernier, Denis Villeneuve avait déclaré qu’il partirait à la recherche du nouveau James Bond à l’issue du tournage de «Dune 3». Alors que ce dernier s’est achevé le mois dernier, le suspense pourrait enfin toucher à sa fin.

En attendant, le 26e volet de la saga sera scénarisé par le créateur de la série «Peaky Blinders», Steven Knight, ont révélé en août dernier les studios Amazon MGM. Ces derniers produiront par la même occasion leur premier James Bond après avoir acquis le contrôle créatif de la franchise en février dernier, à l'issue d'un accord avec les producteurs de longue date Barbara Broccoli et Michael G. Wilson. Le nouvel opus pourrait sortir en salles en 2028, sept ans après «Mourir peut attendre».