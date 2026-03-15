«Buffy contre les vampires» : Sarah Michelle Gellar annonce que le reboot ne se fera pas

Le reboot de «Buffy contre les vampires» a été annulé, a annoncé en personne, Sarah Michelle Gellar qui devait reprendre son rôle dans la suite de cette série culte.

Une nouvelle qui va attrister les fans. La relance de la série «Buffy contre les vampires» n’aura pas lieu. Sarah Michelle Gellar, 48 ans, a tenu à annoncer la nouvelle dans une vidéo partagée sur ses réseaux samedi.

«Je suis vraiment triste de devoir vous annoncer ça, mais je voulais que vous l'appreniez de ma bouche. Malheureusement, Hulu a décidé de ne pas donner suite à "Buffy : New Sunnydale" », a expliqué l’actrice, qui devait reprendre son rôle et officier en tant que productrice exécutive.

Sarah Michelle Gellar reste joignable

La comédienne, qui longtemps s’était montrée partagée quant à un retour de la série lancée en 1997 avait finalement accepté de rempiler grâce à la réalisatrice Chloé Zhao (Hamnet, The Rider, Nomadland, Les Eternels), qu’elle a souhaité remercier.

«Je tiens à remercier Chloé Zhao, car je n'aurais jamais cru me retrouver un jour dans la peau de Buffy, avec son style à la fois élégant et abordable. Et grâce à Chloé, je me suis souvenue à quel point je l'admire et à quel point elle compte, non seulement pour moi, mais aussi pour vous tous», a souligné Sarah Michelle Gellar, visiblement déçue de voir ce projet échouer et ce malgré le lancement du tournage en août 2025.

L’actrice a d’ailleurs souligné qu’elle répondrait présente si d’aventure Buffy devait reprendre du service. «Et je vous promets que si l'apocalypse arrive vraiment, vous pouvez toujours me biper.», a-t-elle conclu.

Près de vingt après le lancement de la série culte diffusée entre 1997 et 2003, ce reboot devait mettre en scène une nouvelle tueuse de vampires. Un rôle décroché par la jeune Ryan Kiera Armstrong qui devait donc donner la réplique à Sarah Michelle Gellar. La rencontre n’aura finalement pas lieu.