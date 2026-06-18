Nicholas Brendon, star de Buffy contre les vampires, aurait légué tous ses biens à son frère jumeau dans un présumé testament

Connu pour son rôle dans «Buffy contre les vampires», Nicholas Brendon aurait nommé son frère jumeau comme unique légataire, selon un supposé testament manuscrit tenant en quelques mots, déposé devant le tribunal judiciaire.

Tout pour son jumeau. Trois mois après le décès de Nicholas Brendon, un présumé testament a été déposé en début de semaine devant le tribunal judiciaire chargé d’administrer la succession de l’acteur disparu le 20 mars dernier à l’âge de 54 ans.

Alors qu’une audience est attendue le 16 juillet prochain, selon le document manuscrit intitulé « Mon testament» et consulté par les médias américains TMZ et People, l’interprète d’Alexander Harris dans la série «Buffy contre les vampires» y manifesterait son souhait de léguer l’ensemble de ses biens à son frère jumeau, Kelton Schultz, déshéritant au passage son ex-compagne Sarah Marker.

Le montant de la succession inconnu

«Mon testament. Sarah n'hérite de rien, Kelton hérite de tout. Il se débrouillera», est-il en effet écrit sur cette note tenant en quelques mots, sans que l’on sache de quand date ce document, ni quel est le montant de la succession.

Deux mois après le décès de Nicholas Brendon, son frère jumeau avait de son côté, conformément aux souhaits de l’acteur, demandé à être nommé représentant successoral. L’annonce de la mort de Nicholas Brendon en mars dernier avait secoué les fans de la série «Buffy contre les vampires» et ses partenaires de l’époque, Sarah Michel Gellar, Alyson Hannigan ou encore Charisma Carpenter.

Sa famille avait annoncé sa disparition le 20 mars 2024 précisant que l’acteur était mort «dans son sommeil de causes naturelles». Nicholas Brendon souffrait d’une malformation cardiaque congénitale, pour laquelle il était suivi. Il avait découvert sa maladie tardivement après avoir fait une crise cardiaque en 2023.

L’autopsie a de son côté révélé que l’artiste était mort d'une maladie cardiovasculaire, avec une pneumonie aiguë et un précédent infarctus du myocarde comme facteurs aggravants.