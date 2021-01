Une espèce de baleine proche de l'extinction découverte en Floride

Une nouvelle espèce de baleine a été découverte dans le golfe du Mexique, en Floride (Etats-Unis), selon une étude parue dans la revue Marine Mammal Science, le 10 janvier dernier.

A la tête de l'étude, la chercheuse Patricia Rosel étudiait l'espèce depuis plusieurs années. Avec son équipe de l'Administration nationale Océanique et atmosphérique (NOAA), elle a pu repérer une centaine de baleines dans le golfe : l'animal est en voie d'extinction. «Cette découverte rappelle l'urgence de conservation et de protection pour ces animaux du golfe. Nous devons nous assurer que nous nous n'allons pas voir disparaître une nouvelle espèce, comme il est arrivé à tant d'autres», observe la chercheuse.

New Species of Baleen Whale in the Gulf of Mexico



NOAA Fisheries announces scientific research paper that describes a new species of baleen whale in the Gulf of Mexico https://t.co/uo5iGTl66N pic.twitter.com/4frYrXzRqB

— NOAA Fish Southeast (@NOAAFish_SERO) January 25, 2021