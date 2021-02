Le problème du coronavirus est bien plus facile à régler que celui du climat, selon Bill Gates

Mettre un terme au changement climatique serait «la chose la plus incroyable que l'humanité ait jamais faite», selon Bill Gates, le fondateur de Microsoft. A côté de cela, régler le problème de la pandémie de Covid-19 est «très, très facile.»

«Nous n'avons jamais expérimenté de transition comme celle que nous nous apprêtons à vivre ces 30 prochaines années», a-t-il expliqué dans un entretien accordé à la BBC. Et pour accompagner cette évolution, Bill Gates publie ce 16 février «How to avoid a climate disaster» («Comment éviter un désastre climatique»).

Le milliardaire, qui se consacre depuis 2007 à ses activités philantropiques, décrit son livre comme «un plan pour éliminer les émissions de gaz à effet de serre». «Ce ne sera pas facile», admet-t-il dans un tweet. «Mais je crois que nous pouvons y arriver.»

To avoid a climate disaster, we need to eliminate emissions from the ways we create electricity, grow food, make things, move around, and heat and cool our buildings. It won’t be easy, but I believe we can do it. This book is about what it will take. https://t.co/xyzs0x6CwB

