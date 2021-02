Porsche va produire un carburant de synthèse propre

Face à la voiture électrique, le carburant de synthèse ? C'est en tout cas le pari de Porsche pour réduire son impact sur l'environnement.

La marque allemande a dévoilé cette semaine son intention de produire sa propre essence, écologique et utilisable sur tous les moteurs.

Le projet a été dévoilé par Frank Walliser, le patron de la division sportive de Porsche, en marge de la présentation de la nouvelle Porsche 911 GT3. La production du carburant de synthèse devrait être lancée dès 2022.

Celui-ci pourra être distribué par le réseau de stations-service actuel, et fonctionnera sur n'importe quel moteur, qu'il soit thermique, hybride ou non. Frank Walliser a aussi affirmé que ce carburant réduirait de 85% les émissions polluantes des voitures. Et, cerise sur le gâteau : il n'aura aucune incidence sur les performances des Porsche.

55 millions de litres de carburant en 2024

Pour satisfaire cette ambition, Porsche a choisi comme partenaires le groupe Siemens, le producteur d'énergie Enel et la compagnie pétrolière chilienne ENAP. La première étape sera de bâtir une usine de production de carburant synthétique au Chili, là où les vents sont forts et permettront d'utiliser l'énergie éolienne. La construction devrait être terminée d'ici à la fin de l'année.

Mais l'essence de synthèse reste encore très difficile à produire. Porsche n'espère pas plus de 130.000 litres fin 2022. La cadence de l'usine devrait ensuite augmenter, pour créer jusqu'à 55 millions de litres de carburant en 2024 et 550 millions en 2026.

C'est donc un chantier de taille qui s'ouvre pour la firme, qui contrairement au reste du secteur, a été plutôt épargnée par la crise sanitaire. Ses ventes n'ont baissé que de 3% en 2020, contre 14% pour le reste de l'automobile.

