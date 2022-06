Arnold Schwarzenegger organise le 5e Sommet mondial autrichien pour le climat

L’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, organise le 5e sommet mondial autrichien, ce mardi à Vienne. Pour célébrer le 30e anniversaire du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, l’ancien acteur engagé sur les questions environnementales, entend réaffirmer son combat en créant une nouvelle alliance pour la protection du climat.

«Ensemble, nous allons éradiquer la pollution», avait promis Arnold Schwarzenegger dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Son objectif : mobiliser ses 22,4 millions de followers sur Instagram pour médiatiser le 5e Sommet mondial autrichien (Austrian World Summit) qu'il organise ce mardi au palais de la Hofburg, à Vienne. S'il ne peut se rendre sur place, alors qu'il tourne actuellement une série télévisée au Canada, il suivra les conférences depuis son bureau de Toronto. L'Homme de 74 ans souhaite mettre son réseau et sa notoriété à profit pour sauver la planète, en créant notamment une nouvelle alliance pour la protection du climat.

People ask what they can do to fight pollution. A quick fix - eat less meat. I do. I was proud to do this @wildaid PSA with @JimCameron pic.twitter.com/bykmC7RQXc

— Arnold (@Schwarzenegger) November 17, 2016