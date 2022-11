Climat : un sommet à Paris en 2023 pour «un pacte financier» avec les pays vulnérables

Emmanuel Macron a annoncé l'organisation en 2023 d'un sommet à Paris pour l'installation d'«un nouveau pacte financier» avec les pays vulnérables en matière de climat.

Si son bilan est jugé plutôt décevant, la COP27 en Egypte a été marquée par l'adoption d'une résolution de solidarité visant à compenser les dégâts climatiques subis par les pays les plus pauvres. Ce dimanche 20 novembre, Emmanuel Macron a annoncé vouloir poursuivre cet élan en organisant un sommet à Paris en 2023 pour mettre en place «un nouveau pacte financier» avec ces nations vulnérables.

Sur Twitter, le président de la république a affiché son intention de travailler à ce projet «avec nos partenaires en vue d’un sommet à Paris avant la prochaine COP», laquelle doit se tenir à Dubaï, fin 2023.

Plus de solidarité ! Plus d’ambition !



C'est ainsi qu'il faut agir pour baisser toutes nos émissions de CO2. Tous les pays doivent s'engager clairement sur la sortie du charbon. Nous accompagnons ceux des pays émergents qui montrent la voie comme l'Afrique du Sud et l’Indonésie.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 20, 2022