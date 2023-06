Plantes : comment savoir si vous arrosez trop ?

En matière de jardinage, il n’est pas toujours évident de connaître la mesure exacte d’eau nécessaire à ses plantes. Ce faisant, il arrive parfois qu'on les mouille plus que de raison. Voici les signes à connaître pour savoir si on les arrose trop.

Bien arroser ses plantes est parfois tout un art. Cette donnée intervient souvent lorsqu'on a du mal à les faire pousser. La question revient ainsi immanquablement, surtout si on est novice en jardinage : «Est-ce que j'arrose bien mes plantes ? Ont-elles besoin de plus d'eau ou moins d'eau ?».

De ce fait, nombreux sont ceux qui, parmi les nouveaux amoureux des plantes, auront tendance à trop les contrôler, les manipuler et, surtout, trop les arroser.

Croyant bien faire, ils pensent qu'un important apport en eau ne peut être que bénéfique à la plante. Cet excès peut pourtant provoquer une pourriture des racines, empêchant l'apport en nutriments, et donc finalement de tuer la plante.

Les signaux d'alerte

Parmi les principaux signaux d'alerte quant à une profusion d'eau, la plante pourra avoir une tige alourdie, voire tombante.

La plante pourra aussi paraître fripée, affalée. Il faut aussi veiller à inspecter la base de la tige parce que c’est elle qui est en contact avec le substrat qui est la partie la plus probable de pourrir en premier.

Dans le cas d’une surabondance d’eau, les feuilles peuvent aussi devenir brunes lorsque les racines ne peuvent plus absorber l’eau correctement. L’extrémité des feuilles est en effet la première à souffrir du trop-plein d'eau, il faut donc la surveiller.

Un autre signe très commun est celui des feuilles jaunes qui tombent. Cela arrive quand la plante devient lourde, cesse de croître et de se développer. Ce phénomène s’appelle la chlorose, soit un manque de chlorophylle. Si la plante n’a pas assez de chlorophylle elle n'effectue pas la photosynthèse et elle ne peut donc pas se nourrir prenant le risque de mourir.

SAUVER UNE PLANTE DE LA NOYADE

Heureusement, quelques astuces peuvent permettre de sauver une plante de la noyade. Par exemple, il faut la protéger du soleil. Cela peut paraître contradictoire, mais à l’ombre, les racines cessent d’absorber l’excès d’eau présent dans le substrat sans brûler la plante.

Il faut aussi s'assurer que le pot de la plante concernée ait bien des trous (sans sa soucoupe) de façon que l’eau puisse couler et s’évacuer librement. Tapoter le pot en inclinaison permet également de créer des bulles d’air en déplaçant le substrat qui se serait solidifié. Cette manoeuvre permet à la plante de sécher plus rapidement et aux racines de recevoir davantage d'oxygène.

Enfin, il ne faut pas non plus utiliser des engrais sur une plante qui est en train de guérir, parce que ses racines sont sensibles et cela pourrait provoquer des brûlures.

COMMENT ÉVITER UN ARROSAGE EXCESSIF

Quelques gestes simples permettent également d'éviter un arrosage excessif. Une fois le bon arrosage effectué, cela peut passer par disposer une couche de paillis, soit une mince couche de paille, qui permet d'empêcher l’évaporation de l’eau tout en conservant la plante au frais.

Bon à savoir également, il existe aujourd'hui dans le commerce des dispositifs d'auto-arrosage très performants et simples d'utilisation. En y ayant recours, plus besoin de se préoccuper des horaires, ni des quantités d'eau nécessaires, car les plantes recevront juste ce dont elles ont besoin.

Par ailleurs, on peut tout simplement vérifier l'état de la terre avant d’arroser. Pour cela, il convient de plonger un bâtonnet en bois dans le substrat avant d’arroser. Cela va en effet permettre d’avoir une idée de l’état d’humidité de la terre ou du substrat utilisé.