Climat : le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses, alerte l'ONU

Les vagues de chaleur risquent de se multiplier, a averti l'Organisation des Nations unies (ONU), ce mardi 18 juillet.

Alors que le thermomètre s'emballe dans l'hémisphère nord de la planète, il va falloir s'habituer aux températures extrêmes l'été, a annoncé l'ONU, mardi 18 juillet.

The @WMO will examine any potential new temperature records as intense heatwaves grip the southern USA, Mediterranean, North Africa, Middle East, and some countries in Asia, including China. #StateOfClimate



https://t.co/5NRWpDGJWu pic.twitter.com/RTcBDsnx4n

— World Meteorological Organization (@WMO) July 17, 2023