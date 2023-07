«Les moments de canicule sont de plus en plus longs» : les Corses inquiets par la vague de chaleur qui touche l'île de Beauté

Selon les prévisions de Météo-France, il devrait faire plus de 40°C en Corse, ce mardi 18 juillet. Les habitants et les touristes s'inquiètent face à cette vague de chaleur qui frappe l'île de Beauté.

La vague de chaleur accablante qui s'abat cette semaine sur l'ouest du bassin méditerranéen va faire monter les températures jusqu’à 40°C en Corse. Depuis quelques jours, dans le centre-ville de Bastia, la chaleur étouffante oblige les habitants à laisser les volets de leur logement fermés et ces derniers se calfeutrent chez eux, les rues sont désertes.

Depuis le 8 juillet, la Corse est en alerte canicule et cette chaleur étouffante est de plus en plus difficile à supporter pour les habitants comme pour les touristes.

«Je n’ai pas vraiment envie de sortir»

«Je préfère venir à la plage le plus tardivement. En ce moment, je reste beaucoup à la maison et je n’ai pas vraiment envie de sortir. Je pense que je m’oblige un peu sortir certaines fois», a déclaré une adolescente qui vit sur l’île.

«On souffre énormément de la chaleur, le réchauffement climatique fait que les moments de canicule sont de plus longs et de plus en plus répétitifs», a ajouté une touriste venue se reposer sur la plage.

«Cela commence à devenir pesant»

Pour les saisonniers qui travaillent sur les bars de plage, les conditions de travail sont de plus en plus compliquées. «On a une brume de chaleur toute la journée. À force de faire les aller-retour sur la plage, cela commence à devenir pesant», a rapporté Antoine Joseph qui est saisonnier. Ce dernier n’a pas d’autres choix que de travailler sous un soleil de plomb.

«On ne va pas forcément battre beaucoup de records en France, mais c'est le fait que ça va rester très élevé plusieurs jours de suite, jour et nuit, qui va avoir beaucoup d'impact sur les populations», a expliqué François Gourand, prévisionniste de Météo-France.

«Des vents marins du sud vont apporter de l'humidité sur les côtes et dans les terres, ce qui rend les chaleurs beaucoup plus difficiles à supporter» en limitant l'efficacité de la transpiration, ce qui «empêche la température de baisser la nuit», a conclu ce dernier.