Tempête dans l’Ouest : voici les 14 départements concernés

Quatorze départements français ont été placés en vigilance jaune, pour la journée du mercredi 2 août, pour des risques de vague-submersions le long de la Manche et de l’Atlantique.

La prudence sera de rigueur lors des prochaines heures sur les plages de Bretagne, de Normandie, mais aussi celles des Hauts-de-France. Une tempête venue du sud de l’Angleterre devrait frapper l'ouest de l’Hexagone et de fortes précipitations sont à prévoir, selon les dernières informations de Météo-France.

Ce coup de vent sera plus marqué près des côtes de la Manche et en Bretagne où les rafales atteindront 90 à 110 km/h. La Bretagne sera touchée en début de matinée. Concernant les Hauts-de-France, les premières grosses rafales toucheront les côtes de la région en début d’après-midi.

66 départements en #VigilanceJaune #Vent pour le coup de vent attendu demain : jusqu'à 100-110km/h sur le littoral, 70-80km/h, loc. 90km/h dans les terres.



14 départements de l'ouest en #VigilanceJaune #VaguesSubmersion : fortes vagues associées à de forts coefficients de marée pic.twitter.com/rVWrPqIzmb — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 1, 2023

L’institut météorologique évoque aussi un «risque de vague-submersions le long de la Manche et de l’Atlantique» pour la journée du mercredi 2 août. «La dépression va causer également une surélévation du niveau de la mer et de fortes vagues» sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique, peut-on lire sur le site de Météo-France.

14 départements ont d'ailleurs été placés en vigilance jaune pour risque de vague-submersions : le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Finistère, le Morbihan, mais aussi sur la façade atlantique la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

En plus du vent, les cumuls de pluie seront notables en Normandie, dans les Hauts-de-France, mais aussi dans les Ardennes. En l’espace de 48 heures, ils atteindront 30 à 60 millimètres, selon le dernier bulletin de Météo-France.