Beauvais : des policiers blessés par des mortiers lors de violences dans un quartier

Un énième guet-apens ? Le ministère de l’Intérieur a indiqué ce lundi que trois policiers avaient été blessés dimanche lors de violences urbaines dans un quartier de Beauvais. Deux d’entre eux ont connu des problèmes auditifs à cause de tirs de mortiers d’artifice.

Les forces de l’ordre étaient intervenues dans le quartier Saint-Jean pour un feu de véhicule et de poubelle, alors qu’une «trentaine d’individus habillés de vêtement sombres et le visages dissimulés» étaient sur les lieux, a expliqué à l’AFP la procureure de la République. «Les mis en cause ont jeté divers projectiles sur les fonctionnaires de police (pavés, des mortiers et des boules de pétanques)», les obligeant «à faire usage de lanceurs de balle de défense et de grenades de désencerclement».

Un policier a reçu un projectile à l’épaule, tandis que deux souffraient «de sifflements en lien avec les tirs assourdissants de mortiers». Ils ont respectivement reçu trois et un jour d’ITT.

Un adolescent arrêté puis relâché

Une jeune de 16 ans avait pu être interpellé et placé en garde à vue, mais celle-ci a été levée, «les preuves n'étant pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées», a informé la procureure.

A partir du 16 mars, le Sénat doit démarrer l’examen de la proposition de loi sur la sécurité globale. Y est notamment prévu des sanctions alourdies pour la vente, la détention et la manipulation de mortiers d’artifice.

Dans un contexte intense de violences dans le département de l’Oise et face à leur utilisation contre les forces de l’ordre, la préfecture a indiqué l’interdiction par arrêté de la vente, du transport et de l’utilisation de ces engins, à Beauvais, jusqu’au 2 mai.

