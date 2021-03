États-Unis : un avion s’écrase sur une voiture, tuant un enfant de 4 ans

Un tragique accident. Ce lundi 15 mars, un avion s’est accidentellement écrasé en pleine rue, à Pembroke Pines, en Floride. L’engin a percuté une voiture, et un enfant de 4 ans, qui était à l’intérieur, est décédé.

L’avion a foncé vers le véhicule qui roulait dans la rue, et a pris feu après l'impact. Selon un témoin de l’accident interrogé par le Miami Herald, la mère, qui était au volant, a réussi à s’extirper du véhicule, mais criait à l’aide car son fils était toujours à l’intérieur. Les deux victimes ont été transportées à l’hôpital de la ville d’Hollywood, où l’enfant est décédé quelques heures plus tard.

Megan Bishop, la maman, travaille en tant qu’enseignante à l’école élémentaire de Hollywood Hills, où son fils était scolarisé. Apprécié de tous, ses camarades et professeurs le surnommaient tous «Kiki». «Tous les enfants de l'école vont être bouleversés par l'absence de Ki Ki pendant un certain temps», a déclaré l’une des responsables de l’établissement au journal américain.

Sad update — The child inside of the car that was clipped by the plane died in the hospital this morning. Now 3 deaths and one injury from this Pembroke Pines, FL plane crash. pic.twitter.com/ikzHOfufws

— Parker Branton (@ParkerBranton) March 16, 2021