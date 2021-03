Ils avaient battu à mort un adolescent : un dealer et ses gros bras condamnés de 25 à 30 ans de prison

Hicham El Moutaouakil, Djamel Fellah et Adame Reghi ont été condamné mercredi par la cour d’assises de l’Hérault à des peines respectives de 30 ans, 28 ans et 25 ans de réclusion criminelle. En mars 2016, ils avaient enlevé et torturé toute une nuit plusieurs jeunes gens, allant jusqu’à tuer Sofiane Perrin, un adolescent de 17 ans. Le dealer commanditaire de ces actes, Anouar Taïbi, a lui été condamnée à 28 ans de prison.

Le corps du garçon avait été découvert ensanglanté dans un quartier de la ville héraultaise, le 30 mars. Malgré l’arrivée des secours, il avait succombé à ses blessures. Un de ses amis, Edouard, 21 ans, avait été retrouvé à ses côtés, lui aussi dans un état grave. Il s’en était heureusement sorti, comme un troisième jeune homme, toujours traumatisé aujourd’hui.

Devant la cour d’assises, Edouard a raconté la nuit de calvaire que les trois amis ont subi, sur un terrain vague proche de Capestang. Un déchainement de violences, à coups de batte de baseball, de canon de fusil, de pieds ou de poings. Sofiane en avait reçu 75, dont 25 à la tête. Il avait ensuite été «jeté» depuis une voiture, non loin d’une clinique.

La famille du dealer menace celle de la victime après le verdict

Le procès a décrit le rôle du dealer Anouar Taïbi, 28 ans, trafiquant originaire des Minguettes, cité de Vénissieux, près de Lyon, mais installé dans l’Hérault. Après s’être fait voler 15.000 euros à son domicile (acte non-élucidé), il avait chargé trois hommes de main de «terroriser (et) torturer» ses trois jeunes clients.

Les accusés étaient poursuivis pour «séquestration suivie de mort et violences ayant entrainé une ITT de six semaines, «avec usage ou menace d’une arme, en réunion, avec préméditation». L’avocat général avait réclamé des peines allant de 22 ans de prison à la perpétuité.

Le dealer, ainsi qu’Hicham El Moutaouaki, 37 ans, et Djamel Fellah, 37 ans, étaient en état de récidive légale. Ce dernier, ayant déjà provoqué de multiples incidents durant l’audience, a hurlé «y’a pas de justice, on va faire appel», après le verdict, rapporte l’AFP. Le quatrième, Adame Reghi, 25 ans, avait un casier vierge et s’était défendu en indiquant avoir voulu «sauver sa peau» en frappant très violemment la victime, puisqu’il était lui-même soupçonné d’avoir volé le trafiquant.

Le frère du commanditaire a lui aussi été condamné à deux ans de prison, pour non-assistance à personne en danger. Il avait vu Sofiane au petit matin, dans un état grave. Selon le légiste, l’adolescent aurait encore pu être sauvé à ce moment-là.

Le verdict a été prononcé dans une vive tension. La famille de la victime a même dû être évacuée sous protection des forces de l’ordre, tandis que celle du trafiquant multipliait cris et menaces.