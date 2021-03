Ce que l'on sait de Robert Aaron Long, auteur présumé des fusillades en Géorgie

Robert Aaron Long, 21 ans, a reconnu être l'auteur des tirs qui ont tué huit personnes mardi 16 mars à Atlanta, en Géorgie (Etats-Unis). Visant trois salons de massage asiatiques, le suspect a, selon les premiers éléments, nié toute motivation raciste.

La police locale est parvenue à mettre la main sur le tireur présumé plusieurs heures après les fusillades. Pour cela, ils ont dû le poursuivre pendant 240 km, en direction du sud. Les forces de l'ordre indiquent qu'il était «en route vers la Floride, peut-être pour commettre d'autres fusillades».

Placé en garde à vue, Robert Aaron Long a reconnu les faits. Il apparaît d'ailleurs sur les images de vidéosurveillance enregistrées près de l'un des salons de massage attaqué. Sa comparution devant un juge a été programmée ce jeudi matin.

Selon les autorités locales, le suspect «a insinué qu'il avait des problèmes d'addiction sexuelle potentielle et pourrait avoir fréquenté plusieurs de ces lieux dans le passé». Ainsi, Robert Aaron Long aurait présenté ces salons de massage comme «une tentation pour lui qu'il souhaitait éliminer».

BREAKING: Man suspected of killing eight people in three separate shootings at spas in the Atlanta area admitted to the killings and blamed his "addiction to sex" as the motive, authorities say. https://t.co/9FdW2KMtLk pic.twitter.com/KdHNMh45jq

