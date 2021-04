Trafic de drogue : la police harcèle les dealers

Pour lutter contre le trafic de drogue, voilà une initiative qui pourrait porter ses fruits. Une présence 24/24h de la police près des points de deal. L’action est expérimentée dans un quartier sensible de Lille depuis plusieurs jours tout près de l’école incendiée jeudi soir.

C’est une inspection minutieuse de l’immeuble que s’apprête à réaliser cette brigade de police. Objectif : vérifier qu’aucun point de deal ne soit organisé. Depuis plusieurs mois, de nombreux trafiquants de drogues ont investi les lieux.

La présence policière semble avoir découragé les dealers. Et c’est justement l’objectif de ces patrouilles : harceler en permanence les trafiquants. A l’intérieur des immeubles, mais également dehors avec des contrôles réguliers. L’ensemble de ce quartier sensible de Lille expérimente cette nouvelle méthode de lutte anti-drogue. Une action essentielle pour le chef de la brigade.

L’expérimentation avait été demandée il y a plusieurs mois par la maire de Lille Martine Aubry et depuis sa mise en place il y a deux semaines, les résultats sont déjà là. « Tous les jours on fait des saisies, parfois très grosses de drogues, d’armes automatiques, de fortes sommes d’argent, et on interpelle beaucoup ». L’opération prévoit également des enquêtes de satisfactions auprès de riverains tout au long de la mise en place du dispositif.