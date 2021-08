Hérault : il arrache une partie du nez d'un homme avec ses dents lors d'une bagarre

La bonne ambiance a tourné court. Une bagarre entre deux personnes lors de la fête votive de Bessan (Hérault), la semaine dernière, s’est conclue par un bout de nez arraché pour un des deux individus, violemment mordu par son agresseur.

Alors que plusieurs amis profitaient de l’événement, une dispute a éclaté avec un homme particulièrement alcoolisé. Une femme appartenant aux groupes a tenté de faire descendre la tension, mais l’individu s’en est pris à elle, l’insultant de «négresse», selon France Bleu. Son conjoint l’a alors défendue, devenant la nouvelle cible de l’agresseur.

Celui-ci s’est jeté sur lui et l’a sévèrement mordu au nez. Plus d’un centimètre et demi ont été arrachés.

La victime défigurée

Le blessé a été transféré rapidement aux urgences, où il a été opéré. Le morceau de nez ayant été récupéré, les médecins ont tenté de le «recoller». «C'est une nuit et des jours terribles qu'il a vécus à la suite de cette agression», a décrit l’avocat de la victime, qui a passé trois jours à l’hôpital. «Des soins lourds et des rendez-vous médicaux vont rythmer sa vie», s’est-il désolé.

L’agresseur et le blessé se connaissaient de vue, mais n’avaient eu aucune altercation auparavant, a également indiqué l’avocat. Ce dernier craint par ailleurs les conséquences psychologiques de la blessure, car le visage de son client «ne ressemble pas à celui qu’il avait le week-end dernier (…). Il s’inquiète pour son avenir parce qu’être défiguré, ça va avoir des conséquences sur sa vie intime, familiale et professionnelle».

Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Une auscultation par un institut médico-légal doit permettre d’évaluer la durée d’ITT.