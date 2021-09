Après un naufrage, une mère se sacrifie pour sauver ses enfants

Une sortie en mer a pris un tournant dramatique. Au Venezuela, une mère de famille s'est sacrifiée afin de maintenir ses enfants en vie suite au naufrage de leur embarcation de plaisance.

Le groupe composé de neuf personnes s'était aventuré en mer le 3 septembre dernier pour effectuer un séjour en bateau de deux jours en direction de la Tortuga, une île déserte des Caraïbes. Mais le 5 septembre, les «autorités portuaires ont été informées (...) que le bateau n'avait pas atteint sa destination ou n'était pas retourné à l'endroit d'où il était parti», a expliqué l'Autorité maritime nationale du Venezuela (INEA). Sans nouvelle du groupe, une opération de recherche a été lancée pour les retrouver.

Deux jours plus tard, quatre personnes ont pu être localisées. Il s'agissait de deux enfants, de leur mère ainsi que leur nounou âgée de 25 ans. La mère âgée de 40 ans, Mariely Chacon a tout fait pour sauver ses enfants, âgés de 6 et 2 ans, après que le bateau où le groupe se trouvait a été détruit par une vague, rapporte le Daily Mail. Ainsi, la mère de famille a été jusqu'à boire sa propre urine afin de pouvoir les allaiter et les maintenir en vie. A leur arrivée, les secours ont trouvé les deux enfants, Jose David et Maria Beatriz, auprès du corps sans vie de leur mère. «Elle est morte de déshydratation trois ou quatre heures avant le sauvetage. Elle n'avait pas bu d'eau pendant trois jours», a détaillé un représentant de l'INEA.

Des brûlures au premier degré

Sur le navire, les sauveteurs ont aussi retrouvé la nounou, saine et sauve, cachée dans un réfrigérateur afin de se protéger de la chaleur. Brûlés au premier degré et déshydratés, les enfants ont été transportés en urgence à l'hôpital. Ils sont aujourd'hui hors de danger.

Actuellement, les cinq autres personnes se trouvant sur le bateau au moment du drame, dont le père de famille Remis David Camblor, sont toujours portées disparues, précise le quotidien britannique. Les recherches se poursuivent pour les retrouver.