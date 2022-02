États-Unis : une handicapée disparaît pendant 9 jours et est retrouvée dans une voiture mise en fourrière

Une Américaine de 28 ans, portée disparue depuis le 14 février 2022, a finalement été retrouvée seule dans une voiture emmenée dans une fourrière, près de Seattle. Lourdement handicapée, elle a survécu pendant neuf jours, alors que la température extérieure était presque glaciale.

C’est la sœur de cette femme qui a prévenu le département de police de Kent, ville située à environ 33 kilomètres de Seattle. Elle n’avait plus de nouvelles depuis le début du mois de février. Rapidement, le shérif a lancé une enquête.

D’après les informations du New York Post, la femme de 28 ans avait été vue pour la dernière fois le 5 février, avec sa mère. Cette dernière aurait garé sa voiture dans une station-service avant de partir, sans sa fille.

Voyant ce véhicule, le personnel de la station-service a appelé la fourrière pour qu’il soit enlevée. Il a été remorqué par une société privée.

Un appel qui a changé la donne

Les agents de la police ont alors contacté cette société pour demander la vérification d'une voiture précise : une Cadillac de 2004. Un employé a alors trouvé la femme de 28 ans avec «un tas de vêtements et d’affaires sur elle», a précisé le directeur général de l’entreprise de remorquage.

La police s’est donc rendue sur place, ainsi que les pompiers qui ont trouvé cette personne handicapée dans un état de santé inquiétant. Elle a été transportée dans un hôpital local pour être prise en charge.

«Nous sommes extrêmement soulagés d'avoir pu localiser et secourir la victime. Sans les efforts de nos agents et le soutien des shérifs et des pompiers, cet incident se serait probablement terminé en tragédie», a déclaré le chef de la police de Kent.

Si la jeune femme a été retrouvée, l’enquête n’est pas terminée pour autant. Les circonstances de cet incident doivent encore être déterminées.