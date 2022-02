Biarritz : ce que l'on sait de la disparition inquiétante d’un jeune couple depuis vendredi

Nabil Tourougui et Roxane Benest ont tous les deux disparu vendredi 18 février 2022, alors qu’ils étaient dans la ville de Biarritz. Cette disparition est jugée inquiétante par la police nationale.

Originaire de Charente, Roxane Benest, 21 ans, est venue s’installer au Pays-Basque pour exercer son métier d’infirmière. De son côté, Nabil Tourougui, 23 ans, est encore étudiant, à l’école d’ingénieurs de Biarritz.

Un appel à témoin a été diffusé

Le commissariat de police de Bayonne a lancé lundi 21 février un appel à témoins afin de solliciter de l'aide pour leur recherche.

Cet appel à témoins précise que la jeune femme de 21 ans a des cheveux longs, noirs et lisses, des yeux verts et des taches de rousseur. Mais ce qui peut rapidement la rendre reconnaissable, ce sont ses tatouages. En effet, elle en a plusieurs : un soleil derrière une oreille, deux dates (1998 et 2005) sur les triceps gauche et droit et un visage de femme sur le haut de sa jambe.

Leurs téléphones ont borné pour la dernière fois vendredi soir

Durant leur enquête sur cette disparition, les policiers ont découvert que les téléphones des deux disparus ont été utilisés pour la dernière fois vendredi 18 février 2022 entre 17h30 et 18h20.

La géolocalisation a permis de déterminer que le couple se trouvait aux alentours du rocher de la Vierge et du phare de Biarritz, deux endroits très touristiques mais aussi assez dangereux puisqu’ils se situent sur des falaises, au plus proche de l’océan Atlantique.

Les recherches sont toujours en cours

La brigade nautique des sapeurs-pompiers d’Anglet concentre ses efforts sur les abords du phare de Biarritz. Cependant, lundi, l’océan était très agité à cause de la tempête Eunice. Le département est d’ailleurs en vigilance jaune vagues et submersion depuis le vendredi 18 février, ce qui complique la tâche de la brigade.

Un drone a survolé la zone, pour tenter de trouver les deux jeunes disparus. Pour le moment, cela n’a donné aucun résultat, mais les recherches sont toujours en cours.

La police nationale des Pyrénées-Atlantiques invite les personnes ayant récemment aperçu ou croisé Roxane Benest et Nabil Tourougui, ou celles détenant des informations pouvant faire avancer l’enquête, à contacter le commissariat de Bayonne au 05.59.46.22.71 ou au 06.01.06.31.76.