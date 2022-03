Braquage à Paris : deux hommes s’emparent de plusieurs montres de luxe et prennent la fuite

Une bijouterie du centre de Paris a été braquée ce mercredi matin. En quelques minutes, les deux hommes ont dérobé plusieurs montres de luxe, avant de prendre la fuite en scooter.

Il était aux alentours de 11h15, ce mercredi 16 mars, lorsque les deux malfaiteurs se sont rendus dans cette bijouterie située dans la galerie de Valois, dans le 1er arrondissement de Paris.

Le premier homme a fait irruption à l’intérieur du magasin. Pointant son arme sur un employé de la bijouterie, «le malfaiteur a forcé la victime à s’allonger par terre avant de s’emparer des clés qui ouvrent la vitrine», a précisé une source proche de l’affaire au Parisien.

En seulement quelques minutes, l’homme a mis la main sur dix-neuf montres de luxe d’une valeur de 400.000 euros à la revente.

L’homme a ensuite pris la fuite en TMax gris piloté par un complice. Aussitôt, la victime a donné l’alerte après que l’homme a quitté les lieux et les forces de l’ordre sont arrivées rapidement dans la boutique.

Une scène immortalisée

Un témoin de la scène a donné plus d’information sur l’apparence corporelle des deux hommes en les décrivant comme «costauds et bruns». Ils seraient également âgés de 35 et 40 ans.

Pour l’heure, la police scientifique doit d’abord relever les traces des braqueurs sur les lieux. À noter également que toute la scène a été immortalisée par les caméras de surveillance de la boutique.