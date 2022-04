Islande : le «pays le plus paisible du monde» secoué par plusieurs fusillades et attaques à l'arme blanche

Plusieurs fusillades et attaques à l’arme blanche perturbent depuis quelques mois l'Islande, petite nation nordique de 375.000 habitants, réputée pour être le «pays le plus paisible du monde». Selon la police, les faits sont liés à des bandes criminelles.

Au sommet de l’Indice mondial pour la paix (Global Peace Index) depuis son intégration au classement en 2008, l’Islande est plus habitué aux récits de crimes dans ses célèbres polars qu’à la une des médias.

«Une arme à feu pour les Islandais symbolise le sport ou la chasse», a souligné par ailleurs le sociologue Helgi Gunnlaugsson à l’AFP.

«Mais dans l’esprit collectif, c’est très étranger d’utiliser une arme pour se protéger ou mettre quelqu’un en joue.»

Seuls quatre homicides par arme à feu ont eu lieu en Islande depuis 2000… Mais en un peu plus d’un an, le pays a été le théâtre de quatre fusillades, dont une mortelle.

L’assassinat d’un homme, froidement abattu de neuf balles devant son domicile d’un quartier résidentiel de Reykjavík en février 2021, avait choqué les Islandais. Un meurtre lié «au crime organisé», selon la police.

