Strasbourg : des policiers encerclés et attaqués pendant l'arrestation d'un dealer

Un nouvel exemple de la violence à laquelle les policiers doivent faire face quotidiennement. L’arrestation d’un dealer a dégénéré, ce week-end à Strasbourg (Bas-Rhin), avec des agents frappés et encerclés par des voyous, qui ont dû appeler du renfort pour s’en sortir.

En patrouille, un équipage est intervenue dans un hall d’immeuble connu pour être un endroit de trafic de drogues, et dans lequel un groupe d’individus s’était constitué. Le dealer présumé a tenté de prendre la fuite, en se réfugiant dans un appartement. Rattrapé par les deux policiers, il a commencé par se laisser contrôler, avant soudainement de frapper au visage un agent et de se débattre.

Le délinquant est parvenu à se libérer et est parti en courant, en prenant soin de se débarrasser de sa sacoche. Rattrapé, il a frappé une nouvelle fois les policiers, en tentant même de voler l’arme d’un d’eux, rapporte Actu17.

Les policiers sommés de libérer l'interpellé

En parallèle, une dizaine d’individus est entrée dans le hall de l’immeuble et a encerclé les agents. Ils leur auraient ordonné de relâcher le dealer. Pendant que celui-ci était menotté, des coups de pied ont été donnés aux fonctionnaires, qui ont dû utiliser du gaz lacrymogène pour tenir à distance leurs agresseurs et ont lancé un appel pour obtenir des renforts.

Aidés par l’arrivée de collègues, les policiers ont pu conduire l’interpellé dans une voiture, sous les jets de pavés, lancés depuis les étages de l’immeuble. Une voiture des forces de l’ordre a eu son pare-brise détruit.

Le dealer de 21 ans a finalement pu être présenté à la justice et été condamné mardi à un an de prison, plus deux mois de sursis révoqués. Il doit aussi verser 600 euros à chaque policier. Il a par ailleurs été retrouvé sur lui de l’héroïne et de la cocaïne, ainsi que 1.340 euros en liquide. L’individu ayant mis des coups de pieds aux agents a lui aussi été interpellé. Il a été convoqué pour un prochain jugement.