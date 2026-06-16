Aude : un kitesurfeur meurt après avoir été emporté par sa voile sur 100 mètres

Un kitesurfeur a été emporté par sa voile dans l’étang de La Palme (Aude) la semaine dernière, vient-on d'apprendre.

Un accident mortel. Un homme de 60 ans qui faisait du kitesurf a perdu la vie mercredi 10 juin en étant emporté par sa voile dans le département de l’Aude.

Le drame est survenu dans la commune de La Palme, endroit très connu des kitesurfeurs. La victime a été emportée sur près de 100 mètres par sa voile avant de retomber sur un banc de sable recouvert par à peine 10 centimètres d’eau.

Un urgentiste anesthésiste, présent sur place, a réalisé les gestes de premier secours ainsi qu’un massage cardiaque. Par la suite, les secours de La Palme a pris le relais avant d’être rejoint par un médecin du SMUR. L’homme n’a malheureusement pas pu être sauvé.