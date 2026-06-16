Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Aude : un kitesurfeur meurt après avoir été emporté par sa voile sur 100 mètres

Un urgentiste anesthésiste, présent sur place, a réalisé les gestes de premier secours ainsi qu’un massage cardiaque. [© Lou BENOIST / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un kitesurfeur a été emporté par sa voile dans l’étang de La Palme (Aude) la semaine dernière, vient-on d'apprendre.

Un accident mortel. Un homme de 60 ans qui faisait du kitesurf a perdu la vie mercredi 10 juin en étant emporté par sa voile dans le département de l’Aude.

Le drame est survenu dans la commune de La Palme, endroit très connu des kitesurfeurs. La victime a été emportée sur près de 100 mètres par sa voile avant de retomber sur un banc de sable recouvert par à peine 10 centimètres d’eau.

Bruno Lobo a terminé à la 7e place aux JO 2024.
Sur le même sujet Kitesurf : un Brésilien, qui a participé aux JO 2024, sauve une femme de la noyade en plein entraînement (vidéo) Lire

Un urgentiste anesthésiste, présent sur place, a réalisé les gestes de premier secours ainsi qu’un massage cardiaque. Par la suite, les secours de La Palme a pris le relais avant d’être rejoint par un médecin du SMUR. L’homme n’a malheureusement pas pu être sauvé.

Faits diversaudeKitesurf

À suivre aussi

Disparition de Lowana dans le Bas-Rhin : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver l’adolescente de 13 ans
Yvelines : une fillette de 5 ans violée par un sexagénaire sur le parking d'un hôtel à Limay, un suspect interpellé
Meurtre de Lyhanna : les résultats de l’enquête administrative seront dévoilés le 22 juin prochain

Ailleurs sur le web

Dernières actualités