Meurthe-et-Moselle : une caissière aurait «offert» 24.000 euros de courses à ses clients sur un an

La caissière d'un supermarché de Toul (Meurthe-et-Moselle) laissait passer les clients à qui elle devait de l’argent ainsi que des membres de sa famille sans que ceux-ci règlent leur facture. Interpellée la semaine dernière, elle a reconnu les faits.

Une note bien salée. Les clients n’étaient pas choisis au hasard. Faute de pouvoir rembourser ses dettes envers son entourage, l’hôtesse de caisse a adopté une option plus simple… mais plus longue.

Pendant un an, et lors du passage des complices en caisse, la caissière scannait les articles définis par les clients qui venaient faire leurs courses dans son supermarché, puis elle réussissait à les annuler pour les faire disparaître complètement du ticket de caisse, raconte l'Est Républicain.

L’hôtesse de caisse acceptait également des cartes de réduction non valables pour alléger l’addition. Lors du calcul des recettes engendrées par le magasin, le trou dans les caisses se serait élevé à plus de 24.000 euros.

Au total, ce sont huit personnes, dont quatre membres de sa famille, qui auraient pu bénéficier d’au moins un caddie rempli à moindre frais.

En fin de semaine dernière, l’intéressée a été interpellée. Elle a reconnu les faits et devrait comparaître avec trois de ses proches devant la justice en novembre.