Elon Musk est accusé de harcèlement sexuel par une hôtesse de l'air de SpaceX

Elon Musk aurait payé 250.000$ à une hôtesse de l'air de SpaceX pour qu'elle garde le silence, après lui avoir proposé avec insistance des relations sexuelles alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail.

Une information qui fait déjà couler beaucoup d'encre, rapportée par le média Business Insider. L'homme le plus riche du monde est accusé d'avoir montré ses parties intimes et fait des avances à une des employés de sa propre société SpaceX, spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial. Hôtesse de l'air, la femme possède également un diplôme de masseuse. La situation aurait dégénéré en 2016, alors qu'elle faisait un massage au PDG de Telsa dans une cabine privée, sur un vol à destination de Londres. Elon Musk serait allé jusqu'à proposer à son employée de lui acheter un cheval si elle acceptait de lui faire un massage érotique.

En 2018, l'hôtesse aurait signé «des clauses restrictives de non-divulgation et de non-dénigrement». Un contrat l'obligeant au silence concernant Elon Musk, contre la modique somme de 250.000 dollars, soit près de 237.000 euros.

Si l'histoire se retrouve exposée médiatiquement quatre ans après, cela n'a pas échappé à l'homme d'affaire, qui s'est saisi de son compte Twitter pour donner son avis. Il proclame son innocence et déclare avoir «besoin de temps pour répondre» et «beaucoup d’autres éléments à clarifier». Il ajoute : «Si j'étais enclin à me livrer à du harcèlement sexuel, il est peu probable que ce soit la première fois que cela soit mis en lumière dans toute ma carrière de 30 ans».

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.





But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.





Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold …

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022