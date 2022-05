Six soldats des Irish Guards arrêtés pour trafic de drogue et privés du jubilé de la reine Elizabeth II

En Grande-Bretagne, six soldats issus du régiment des «Irish Guards», affecté à la garde de la famille royale britannique, et un vétéran ont été arrêtés pour trafic de drogue. Cet événement survient à quelques jours du coup d’envoi des festivités célébrant les 70 ans de règne de la monarque britannique Elizabeth II.

Six «Irish Guards» ont été arrêtés lors d'une opération menées par police militaire royale dans la caserne Mons à Aldershot, dans le sud de l'Angleterre, où est basé le 1er bataillon des «Irish Guards». Ils sont accusés de conspiration en vue de fournir de la drogue et d'infractions liées au prêt d'argent et au blanchiment, selon le ministère de la défense britannique.

Leur régiment devait diriger la parade annuelle «Trooping the colour» à l'occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, mais les militaires accusés n'y prendront pas part. Cette parade, qui aura lieu le 2 juin prochain, sonera le coup d'envoi des festivités.

«L'armée de tolère aucun type de comportement illégale ou frauduleux. Comme cela fait maintenant l'objet d'une enquête indépendante de la police militaire royale, il est inapproprié de faire d'autres commentaires», a précisé le porte-parole du ministère de la défense britannique.