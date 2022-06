États-Unis : mort de Gilberto Rodríguez Orejuela, ancien chef colombien du cartel de Cali

À la tête du plus puissant cartel de Cali en Colombie, Gilberto Rodríguez Orejuela surnommé "le Joueur d'échec" a perdu la vie à l'âge de 83 ans, alors qu'il était incarcéré aux Etats-Unis depuis 2004.

La fin d'une figure du cartel colombien. Ce mercredi 1er juin, l'avocat de l'ex-baron de la drogue annonçait le décès de Gilberto Rodríguez Orejuela à l'AFP. Enfermé dans une prison américaine, Gilberto Rodríguez Orejuela souffrait d'un cancer de la prostate et d'un cancer du côlon. Il avait également été victime d'une hémorragie cérébrale. Sa famille avait tenté plusieurs recours pour qu'il puisse passer ses derniers jours en Colombie, mais sans résultat.

Arrêté une première fois en 1995, Gilberto Rodríguez Orejuela avait été libéré en 2002, avant d'être de nouveau incarcéré en 2003 en Colombie, puis extradé aux États-Unis, en 2004. Considéré comme l'un des plus grands trafiquants de drogue du monde après le décès de Pablo Escobar, abattu par la police locale en 1993, Gilberto Rodríguez Orejuela travaillait avec son frère Miguel, aujourd'hui âgé de 78 ans et également en prison aux États-Unis. Ils se sont emparés du marché de la poudre blanche et étaient considérés comme la bande rivale du cartel de Medellín.

Son histoire mise en scène

Son histoire, très connue, a été mise en lumière dans la célèbre série "Narcos", diffusée sur Netflix. Sa rivalité avec Pablo Escobar est notamment mise en avant. D'ailleurs, son neveu William Rodríguez (fils de son frère Miguel) avait annoncé vouloir poursuivre la célèbre plateforme de streaming, jugeant la série trop proche de la réalité. La famille Rodríguez contrôlait l'America de Cali, le club de football qui enregistrait le plus grand nombre de victoires à l'époque, ainsi que des commerces d'élevage de chevaux, et des concours de reines de beauté.

Issu d'une famille modeste, Gilberto Rodríguez Orejuela avait commencé comme livreur de repas à domicile. Il avait été condamné avec son frère à 30 ans de prison chacun pour avoir importé 200 tonnes de cocaïne aux Etats-Unis.