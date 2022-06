Incidents au Stade de France : le formulaire pour porter plainte ne serait pas assez adapté

Après les nombreux incidents qui ont eu lieu en marge de la finale de la Ligue des champions, les autorités françaises ont créé un formulaire pour permettre aux Espagnols et aux Anglais de porter plainte. Malheureusement, le formulaire n’est pas assez adapté.

Depuis ce lundi 6 juin, les supporters du Real Madrid et de Liverpool, victimes d’incidents survenus en France, lors de la finale de la Ligue des champions, ont la possibilité de porter plainte auprès des autorités judiciaires françaises.

9.000 témoignages

Selon le ministère de l’Intérieur, le formulaire de sept pages est disponible sur les pages internet des ambassades françaises en Grande-Bretagne et en Espagne et le club de Liverpool a déjà recueilli plus de 9.000 témoignages. Cinq policiers ont été déployés dans les deux pays dans l’optique de recueillir toutes les plaintes.

Malheureusement, le formulaire de déclaration de plainte n’est pas assez complet, d'après les premiers retours. Il n’est pas adapté aux spécificités des événements qui ont eu lieu lors de la finale. Pour ce qui est du lieu des faits, il n’est pas possible de préciser que les supporters étaient au stade, les propositions étant le musée, l’aéroport, dans une boutique ou encore la rue.

Les supporters des deux équipes n’ont en outre pas la possibilité d’indiquer qu’ils ont été aspergés de gaz lacrymogène dans les infractions subies. Pour le reste, le formulaire reste globalement complet, mais d'autres détails pourraient compliquer le dépôt de plainte.

Ainsi, d’après les informations d’Europe 1, les policiers présents à Liverpool ne peuvent pas recevoir de plaintes légalement depuis la ville anglaise, car la France n’a pas de local diplomatique sur place et serait encore en attente de l’accord des autorités locales pour en obtenir un.

RMC Sport, de son côté, assure que le site de l’ambassade de France au Royaume-Uni n’a pas déclaré la présence sur les trois policiers français, anglophones, censés être à Liverpool pour recueillir des témoignages.