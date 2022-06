Incidents au Stade de France : le club de Liverpool dit avoir recueilli des milliers de témoignages

Après les débordements survenus aux abords du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, des supporters ont décidé de témoigner. Le club de Liverpool a déclaré avoir reçu plus de 6.500 témoignages de supporters présents à Paris.

Dix jours après les incidents au Stade de France, le traumatisme est toujours aussi présent pour les supporters de Liverpool. Désormais, les fans du Real Madrid et du club anglais peuvent porter plainte et raconter leurs expériences depuis leur pays.

Craig Hannan, le vice-président d’un club de supporters de Liverpool, était ainsi au Stade de France le soir de la finale.

Il a livré son témoignage au micro de CNEWS : «Quand je suis arrivé, c’était le KO, les gens poussaient. Je suis arrivé au tourniquet, il y avait des jeunes locaux qui essayaient de rentrer. Ils poussaient pour rentrer».

des excuses souhaitées de Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra

Un témoignage qui ressemble à celui de Rodolfo Amaya, président du club officiel de supporters de Liverpool en France : «Pendant une de ces embrouilles, une personne s’est fait sortir du groupe par des supporters de Liverpool, des Anglais, qui l’accusaient d’avoir des faux billets et de perturber la situation. J’ai vu qu’il cherchait quelque chose dans sa manche qui s’avérait être une lame qu’il cachait dans sa main. J’ai donc crié aux supporters de se calmer, en anglais, car il était armé», avait-il déclaré au micro de CNEWS.

Craig Hannan a un souvenir cauchemardesque de cette finale et il garde de la rancœur contre le gouvernement français. «Je veux des excuses du ministère de l’Intérieur et du ministère des Sports qui nous ont accusé», a-t-il déclaré après les nombreuses déclarations de Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra indiquant que les supporters anglais avaient une part de responsabilité dans les événements.

«Je veux des excuses de la police, quand nous avons quitté le Stade de France, il y avait les CRS qui nous ont dirigés dans un tunnel et autour de nous il y avait des bandes. Ils nous ont livré aux vrais hooligans et à ce moment précis, il n’y avait personne autour de nous», a ajouté Craig Hannan. Le club de Liverpool annonce avoir reçu plus de 6.500 témoignages de supporters traumatisés.