Pas-de-Calais : une petite fille de 3 ans tuée par un camion poubelle

Une fillette de trois ans est décédée, vendredi 17 juin, après avoir été percutée par un camion poubelle, dans une ville voisine d’Arras. Un petit garçon également percuté a été grièvement blessé, puis hospitalisé.

Un drame survenu à la sortie de l’école. Vendredi 17 juin à Sainte-Catherine (Pas-de-Calais), une petite fille de trois ans sortait d’un établissement avec deux petits garçons de trois et cinq ans, et leur accompagnatrice âgée de 42 ans et tous ont été percutés par un camion poubelle.

La fillette n’a pas survécu aux blessures provoquées par l'effroyable accident.

Après avoir été renversés par le camion poubelle, les trois petits garçons et leur accompagnatrice de 42 ans ont été emmenés à l'hôpital d’Arras en état de choc.

Trois personnes qui travaillaient dans le camion benne ont été examinées sur place, avant d’être «prises en charge par la police», comme l’a rapporté le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) à l'AFP.