Biarritz : dix-huit baigneurs sauvés après avoir été emportés par un courant de baïne

Sauveteurs en mer et gendarmes se sont associés, samedi à Biarritz, pour porter secours à dix-huit baigneurs emportés tous ensemble vers le large par un courant de baïne.

Sang-froid et organisation. C’est ce qu’il a fallu, samedi à Biarritz, d’un côté aux dix-huit baigneurs emportés au large par un courant de baïne, de l’autre aux secouristes engagés pour les récupérer.

Les baigneurs se sont fait surprendre vers 18h sur la Grande Plage, en centre-ville. Tandis que Météo France avait alerté sur les risques de formation de baïnes, en plaçant la côte basque en vigilance maximale, ils ont précisément été victime de ce phénomène. Il s’agit, pour rappel, de «piscines naturelles» qui se forment lorsque la marée est haute, puis, en se vidant, donnent un courant très fort qui aspire les personnes vers le large.

Ainsi, dix-huit personnes ont été emportées à 200 mètres de la plage, selon France-Bleu (Sud Ouest parle de 16 personnes, à 800 mètres du rivage).

Ils ont heureusement été rapidement repérés et pris en charge, grâce au travail des gendarmes, des sauveteurs en mer et des pompiers. Des allers-retours en jet-ski ont permis de ramener la plupart d’entre eux, tandis que d’autres ont été héliportés. Malgré le stress et la fatigue, tous se trouvaient dans un bon état, sains et saufs.

Les autorités rappellent que les personnes prises dans un courant de baïne doivent éviter de paniquer, ne pas lutter contre l’eau et se laisser flotter jusqu’à sortir de la zone dangereuse, tout en se signalant en agitant les bras.