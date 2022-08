Loire : piqués plus de cinquante fois par des frelons, deux cyclistes en urgence absolue

Deux cyclistes circulant à Briennon (Loire) ont été hospitalisés en urgence absolue dimanche après avoir été attaqués par des frelons.

Une balade dominicale qui tourne au drame. Ce dimanche, trois vététistes roulant dans un bois près de Briennon (Loire) ont été attaqués par des frelons.

Agés de 72 et 51 ans, deux d'entre eux ont été piqués plus de cinquante fois. Ils ont été transportés à l'hôpital en urgence absolue. Le troisième cycliste a subi une quinzaine de piqûres et a également été conduit à l'hôpital.

Une dizaine de pompiers et trois ambulances ont été mobilisés. Les secours ont affirmé n'avoir jamais connu pareil événement.