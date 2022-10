Insécurité à Nantes : Gérald Darmanin annonce 50 policiers municipaux et 100 caméras supplémentaires

Après une réunion avec la maire de Nantes Johanna Rolland, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce mardi 4 octobre le recrutement de 50 policiers municipaux et la mise en place de 100 caméras supplémentaires dans la commune.

Gérald Darmanin a pris la route de Nantes (Loire-Atlantique) pour annoncer un tour de vis sur le thème sécuritaire. Dans un communiqué publié ce mardi soir, à l’issue de sa réunion avec la maire de Nantes Johanna Rolland, le ministre de l’Intérieur a fait de multiples annonces pour renforcer la sécurité à Nantes.

Il a annoncé la mise en place d’une centaine de caméras de vidéoprotection dans la commune d’ici 2026, portant le total à 250 d’ici à la fin du mandat de Johanna Rolland contre 146 aujourd’hui. Pour cela, l’Etat financera 50% du plan d’installation de caméras de vidéoprotection décrit plus haut.

Le locataire de la place Beauvau a également assuré que 50 policiers municipaux, travaillant jusqu’à 2 heures du matin, seront recrutés dans la ville. Gérald Darmanin a aussi affirmé que la nouvelle unité CRS 8, dont la mise en place a été annoncée dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, serait installée à Nantes en 2023. Sur les 200 policiers composant cette unité, 80 d’entre eux seront spécifiquement dédiés à l’agglomération nantaise.

Pour répondre à la demande sécuritaire urgente, il a également décidé l’affectation temporaire d’une unité de force mobile en sécurité publique, d’environ 70 agents, dès le lundi 10 octobre. Cette dernière sera spécifiquement affectée au centre-ville et aux quartiers difficiles de la commune. Enfin, le ministre de l’Intérieur a dévoilé l’installation d’un centre de rétention administratif en Loire-Atlantique dans les plus brefs délais.

Un manque de moyens de la mairie critiqué par Gérald Darmanin

Interrogé ce mardi après-midi à l’Assemblée nationale par le député LREM de la première circonscription de Loire-Atlantique Mounir Belhamiti, Gérald Darmanin a critiqué le manque de moyens mis en œuvre par la municipalité de Nantes pour lutter contre l’insécurité.

"Je recevrai madame la Maire de Nantes après les questions au gouvernement", répond @GDarmanin en invitant d'ores et déjà l'édile à renforcer son dispositif de caméras de surveillance et en annonçant 200 CRS en plus pour l'agglomération. #DirectAN #QAG pic.twitter.com/gkk7apNLkO — LCP (@LCP) October 4, 2022

Sur le plan sécuritaire, la commune se situe bien en deçà des autres grandes villes de France. «L’augmentation des violences à Nantes depuis plusieurs mois est d’autant plus étonnante que dans d’autres grandes villes de France, nous voyons une baisse importante, quelquefois à deux chiffres, des atteintes aux personnes et aux biens​», a affirmé le ministre de l’Intérieur.

Pour illustrer son propos à l’Assemblée nationale, il a comparé les dispositifs mis en place à Nantes et à Montpellier (Hérault), deux communes dont la couleur politique est identique et la taille est similaire. Gérald Darmanin a recensé 337 caméras de vidéoprotection et 182 policiers municipaux à Montpellier contre 146 caméras et 126 policiers municipaux à Nantes.

La ville a été le théâtre de plusieurs faits divers ces derniers jours dont le viol en centre-ville d'une femme pour lequel deux Soudanais, en situation régulière, ont été écroués. Répondant à ses détracteurs, la maire Johanna Rolland s’était défendue de tout «laxisme» appelant l'État à «muscler son jeu» face à une situation «grave».