Angers : un violeur récidiviste interpellé après une nouvelle tentative de viol

Une jeune femme de 26 ans a été victime d’une tentative de viol dans la nuit de dimanche à lundi à Angers (Maine-et-Loire). Son agresseur avait déjà été condamné à trois reprises pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Il était sorti de prison il y a moins de deux mois.

C’est l’histoire d’une récidive redoutée. Un homme de 28 ans a été interpellé par une patrouille de la BAC lundi à Angers. Il est soupçonné d'avoir commis une tentative de viol sur une femme âgée de 26 ans.

«À minuit et demi, on a entendu beaucoup de bruit, comme s’il y avait un déménagement. Cela inclue aussi des cris et des gens qui courent dans l’immeuble. Ensuite, la dame est sortie en criant «Au secours ! Au secours ! Il y a quelqu’un chez moi». Donc, on a appelé la police», a raconté un témoin sur CNEWS.

Pour se défendre, la jeune femme a tenté, à plusieurs reprises, de mordre son agresseur au niveau des mains et c’est ainsi que ce dernier a pris la fuite.

Plus tard dans la soirée, une patrouille de la BAC est arrivée sur place. Sur le chemin, les policiers ont aperçu un homme dont le signalement correspondait à celui que la jeune femme a fait de son agresseur portant également quelques traces de morsures aux mains. Interpellé, le suspect a été rapidement mis en examen et incarcéré ce mardi soir.

Les premiers éléments ont permis d'établir que l’homme n’était vraisemblablement pas à son coup d’essai.

Condamné à dix ans de réclusion criminelle en 2017 pour deux viols et une agression sexuelle, le suspect est inscrit au FIJAIS (fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes), est chargé.

L’homme avait également un suivi socio-judiciaire très serré avec deux rendez-vous par semaine.

Le procureur de la République d’Angers, Éric Bouillard, a affirmé à CNEWS que ce cas «constitue un échec pour nous. Cet homme était suivi en milieu ouvert et post-sentenciel. On savait très bien qu’il était possible de le suivre au quotidien».