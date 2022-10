Maison squattée à Marseille : l’occupante illégale expulsée, les retraités qui vivaient dans un camping-car retrouvent leur logement

Pierre et Maryse, un couple de retraités marseillais, vivaient depuis plus de deux ans dans leur camping-car car leur maison était occupée illégalement par leur ancienne locataire. Ce lundi, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé l’expulsion de l’occupante des lieux.

C’est la fin d’une longue bataille judiciaire pour Pierre et Maryse Garcia. Ce couple de Marseillais qui vivait depuis plus de deux ans dans un camping-car va enfin pouvoir retrouver leur maison de l’Estaque, qui était jusque-là occupée illégalement par leur ancienne locataire.

La préfecture des Bouches-du-Rhône a indiqué ce lundi matin que l’occupante des lieux avait été déboutée en référé vendredi dernier, ultime tentative de cette locataire pour suspendre la procédure d’expulsion à son encontre. La jeune femme a donc été expulsée du logement du couple Garcia ce matin, ce qui permet aux retraités de réintégrer leur maison.

«Conformément aux engagements pris par la préfecture, l’ancienne locataire s’est vu proposer une solution de mise à l’abri dans un hôtel à proximité de son ancien logement en attendant qu’elle trouve une habitation pérenne», a indiqué la préfecture dans un communiqué, qui a ajouté aider l’ancienne locataire à constituer un dossier pour une demande de logement social.

Les propriétaires vont pouvoir réintégrer leur logement dès aujourd’hui.

Une longue procédure

Après un voyage en Europe à bord de leur véhicule, pour leur retraite, Pierre et Maryse Garcia avaient été obligés de rentrer chez eux en 2020 à l’Estaque, un quartier de Marseille, en raison de problèmes de santé et de la pandémie de Covid-19. Le couple avait mis sa maison en location, le temps du voyage, par le biais d’une agence.

À leur retour, la locataire des lieux n'avait rien voulu entendre et avait refusé de partir. L’avocat du couple de retraités avait expliqué à France 3 qu'un «congé pour reprise» avait été adressé à la locataire afin de récupérer le logement. «Le délai légal d'application pour récupérer leur logement est alors de six mois, pour laisser le temps à la locataire de trouver un logement», avait-t-il précisé. À la fin de ce délai légal, en février 2021, la femme qui occupait l’appartement du couple n’était toujours pas partie. En attendant, les deux retraités ont vécu dans leur camping-car, été comme hiver, et y ont passé tous les confinements.

Maryse et Pierre avaient alors saisi la justice, et une expulsion a été ordonnée en mai 2022. La locataire, qui ne payait plus son loyer, avait donc obligation de quitter le logement le 14 septembre dernier, mais selon le couple, une étape manquait encore : la signature de la préfecture. Pour faire accélérer les choses, le couple a décidé de rendre l’affaire publique dans les médias en septembre, ce qui a rapidement fait réagir la préfecture, qui a indiqué il y a quelques semaines mener deux enquêtes pour comprendre la situation de la locataire.

La jeune femme qui squattait l’appartement du couple de retraités aurait expliqué être en situation de handicap et habiter seule avec sa fille. La préfecture avait annoncé que la priorité était de trouver une solution d'hébergement pour la locataire, afin de pouvoir procéder à son expulsion. C'est désormais chose faite.