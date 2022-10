Aulnay-sous-Bois : des policiers attaqués lors d'un guet-apens, un agent blessé

Des policiers ont été violemment pris à partie par une cinquantaine d’individus dans un guet-apens, jeudi 27 octobre au soir, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Un des agents a été grièvement blessé à la tête, suite à un jet de pavé.

Des faits d’une violence inouïe. Une cinquantaine d’individus ont violemment agressé des policiers lors d’une patrouille, jeudi 27 octobre au soir, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dans la cité des 3000. Un des agents s'est fait poser sept points de suture à l'hôpital, suite au jet d’un pavé en pleine tête.

«Certains agresseurs n'ont pas hésité à venir au contact des agents pour en découdre», a indiqué une source policière, rapporté par Actu17.

Les assaillants toujours en fuite

Tout a commencé rue Edgar-Degas, vers 21h40, lorsque des fonctionnaires ont été interpellé par des personnes visiblement en train de désosser un véhicule Peugeot, sur un parking.

C’est alors qu’une cinquantaine de jeunes individus, visage dissimulé, se sont dirigés vers les représentants de l’ordre en les caillassant à coups de jets de pierres. Bloqués par un caddie au milieu de la route, ils ont été pris au piège.

D’autres policiers sont arrivés rapidement en renfort, mais malheureusement trop peu nombreux, subissant le même sort. Parvenus à se replier au niveau de la rue Eugène-Delacroix, ils ont pu demander des renforts.

Tandis qu’ils constataient les dégâts sur leurs véhicules, les assaillants sont revenus de plus belle. Les policiers ont répliqué par des tirs de lanceur de balle de défense (LBD) et par des moyens lacrymogènes, mais un de leur collègue a reçu un pavé au niveau du crâne, le blessant sérieusement.

Peu de temps après l’arrivée des renforts, la masse s’est dispersée et les agresseurs ont pris la fuite. Une enquête a depuis été ouverte et les véhicules de la police, très endommagés, présentent de nombreux impacts, notamment sur le pare-brise et les vitres. L'un des véhicules est d’ailleurs inutilisable.