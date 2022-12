Essonne : Une trentenaire retrouvée nue, frigorifiée et grièvement blessée en pleine rue à Fleury-Mérogis

Au milieu de la cité des Aunettes à Fleury-Mérogis, en Essonne, une trentenaire a été retrouvée nue et frigorifiée. Visage tuméfié et yeux clos, elle a été victime d’une violente agression. Ses vêtements ont été découverts un peu plus loin.

Les faits se sont passés dans la matinée de ce mardi 6 décembre. Une femme âgée d’une trentaine d’années a été retrouvée nue, inconsciente et «dans le coma», aux alentours de 5h30, au milieu de la cité des Aunettes, à Fleury-Mérogis, en Essonne. Alors qu’elle avait le visage tuméfié et les yeux clos, la jeune femme a été évacuée à l’hôpital dans un état grave.

Ses affaires ont été découvertes à quelques kilomètres plus loin. Selon Le Parisien, relayé par Actu17, il s’agit d’une victime d’une violente agression. La trentenaire a repris connaissance en fin de journée. Ses jours ne sont plus en danger.

Le parquet d’Évry a ouvert une enquête pour «violence ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours». La gendarmerie de l’Essonne a été chargée des investigations. Après une enquête de voisinage, les militaires sont parvenus à identifier la victime.