Fusillade à Paris : ce que l'on sait du suspect

Un homme âgé de 69 ans de nationalité française est soupçonné d’avoir tué trois personnes à Paris.

Trois personnes sont décédées après avoir été touchées par des tirs, ce vendredi 23 décembre, dans le 10e arrondissement de Paris, et un homme a été interpellé et placé en garde à vue, a indiqué le parquet. Les faits se sont déroulés rue d'Enghien, au niveau d'un centre culturel kurde, dans un quartier commerçant et animé et notamment prisé de la communauté kurde.

LE SUSPECT CONNU POUR DEUX TENTATIVES D'HOMICIDE

L'auteur présumé, âgé de 69 ans et de nationalité française, n'est pas fiché des services du renseignement territorial et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), mais est toutefois connu pour deux tentatives d’homicide commises en 2016 et décembre 2021.

Le suspect avait été arrêté pour tentative d’homicide volontaire après avoir attaqué avec un sabre un camp de migrants à la fin de l'année 2021, comme l'a confirmé au micro de CNEWS la procureure de Paris, Laure Beccuau : «l’intéressé aurait un antécédent qui se serait passé du côté de Bercy à Paris. Cela concernerait des gens qui étaient installés dans des tentes».

Laure Beccuau, procureur de Paris sur la fusillade : «L’intéressé aurait un antécédent qui se serait passé du côté de Bercy à Paris. Cela concernerait des gens qui étaient installés dans des tentes» pic.twitter.com/l0ZgY641oN — CNEWS (@CNEWS) December 23, 2022

En 2019, «William M.» avait également été interpellé pour détention d'armes.

Selon une source policière, citée par le Parisien, le suspect aurait déclaré aux policiers, lors de son interpellation, qu’il n’aimait pas les Kurdes. Une enquête a été ouverte des chefs d'assassinat, homicides volontaires et violences aggravées. Les investigations ont été pour l'heure confiées à la brigade criminelle.