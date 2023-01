Recherché par l'Allemagne pour meurtre, un Somalien arrêté près de Lille

Âgé d'une vingtaine d'années, un homme de nationalité somalienne et soupçonné d'avoir commis un homicide par arme blanche dans le nord de l'Allemagne le 19 décembre, a été retrouvé par les enquêteurs de la Brigade de recherche des fugitifs (BNRF) près de Lille mercredi. Interpellé, il sera remis aux autorités allemandes dans les plus brefs delais.

Des coups de couteaux à un Albanais provoquant sa mort, peut-être sur fond de stupéfiants. Voici ce dont était soupçonné un Somalien d'une vingtaine d'années, des faits commis le 19 décembre à Flensburg dans le nord de l'Allemagne. Depuis, les policiers outre-Rhin avaient perdu sa trace mais ils avaient aussi entendu parler de Marseille dans certains éléments d'enquête sur le suspect.

Dans la foulée du mandat d'arrêt européen émis le 30 décembre, la police judiciaire allemande sollicite la Brigade de recherche des fugitifs (BNRF) de la direction centrale de la police judiciaire. Spécialisés dans la localisation des individus en cavale, les policiers français sollicitent le «groupe fugitifs» de la PJ de Marseille qui identifie rapidement un point de chute possible pour le Somalien, jusque là inconnu de la police et de la justice française.

«Entré par Menton via l'Italie, le suspect a logé quelques jours chez un compatriote de la cité Phocéenne», explique à CNEWS le commissaire Guillaume Lacassin, chef de la BNRF. Mais le malin a déjà filé. Les effectifs de la BNRF continuent leur enquête, remontent les éléments techniques et les renseignements et suivent une piste donnée par les policiers marseillais : le suspect pourrait vouloir passer en Angleterre.

«Cette fois, c'est le "groupe fugitifs" de la PJ de Lille qui a pris le relais», poursuit le commissaire. «Et ils ont mis la main le 11 janvier sur l'homme dans un établissement de santé mentale qui héberge des migrants, à Marquette-lez-Lille, près de Lille. La coordination entre services et avec les Allemands a été des plus efficaces, d'autant que l'individu utilisait des techniques de dissimulation et faisait tout pour déjouer les surveillances policières.»

L'établissement qui hébergeait le suspect ignorait ses antécédents. Interpellé, il a été présenté au procureur général de Douai et sera remis aux autorités allemandes pour répondre des faits dont il est soupçonné là-bas.