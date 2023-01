Disparition de Sihem, 18 ans, dans le Gard : la piste de l'enlèvement envisagée

Ce dimanche, le procureur de la République d'Alès (Gard) a confirmé que la piste de l'enlèvement avec séquestration était envisageable concernant la disparition de Sihem Belouahmia, jeune femme de 18 ans, qui n'a plus donné de signe de vie depuis le mercredi 25 janvier dernier.

Elle est introuvable depuis plusieurs jours. Les recherches de la jeune Sihem Belouahmia, 18 ans, aperçue pour la dernière fois le 25 janvier dans la petite ville de la Grand-Combe (Gard), sont passées à une autre étape.

En effet, ce dimanche, François Schneider, procureur de la République d'Alès, a indiqué que de nouveaux éléments «imposaient de passer en enlèvement et séquestration, et non plus en disparition inquiétante».

Un suspect principal

Selon des informations de nos confrères de Midi Libre, un homme proche de l'entourage de la jeune femme, déjà entendu par les enquêteurs serait devenu l'un des principaux suspects. Ce dimanche, les recherches se sont intensifiées. Une brigade cynophile de la gendarmerie venue des Bouches-du-Rhône a été dépêchée.

Sihem mesure 1,69 m. De corpulence normale, elle a les cheveux bruns et raides d'une longueur allant jusqu'au milieu du dos et elle a les yeux marrons. Les gendarmes précisaient dans l'appel à témoins lancé sur les réseaux sociaux qu'elle était «vêtue d'un pull marron en laine, d’un pantalon de couleur noire et de baskets claires». Toute personne disposant d'informations pouvant aider les enquêteurs est invitée à appeler le 17.