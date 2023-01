«J'ai été victime de harcèlement scolaire de 6 à 18 ans», témoigne Hugo

Hugo Martinez, président de l'association Hugo!, a réagi à l'annonce du jugement de quatre mineurs pour harcèlement, après le suicide du jeune Lucas.

Quatre mineurs de 13 ans vont être «jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide» du jeune Lucas, adolescent du même âge qui a mis fin à ses jours début janvier à Golbey (Vosges), et dont la mort a provoqué une vive émotion.

Un dramatique phénomène qui n'est pas isolé, comme l'affirme Hugo au micro de CNEWS : «J'ai été victime de harcèlement scolaire de mes 6 ans à 18 ans, sous différentes formes, verbale comme physique».

Par ailleurs, le jeune homme de 22 ans, devenu président de son association, Hugo!, visant à aider d'autres victimes, dénonce également la montée du cyberharcèlement «au-delà des murs de l'école» et de plus en plus précoce, selon lui.

Ce lundi 30 janvier, la mère de Lucas, Séverine, tiendra une conférence de presse à partir de 13h, et une marche blanche en mémoire de son fils aura lieu dimanche prochain à Epinal.