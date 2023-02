Saint-Etienne : suspecté d’appartenir à la mafia la plus puissante d’Italie, il est arrêté en France après 16 ans de Cavale

L'Italien Edgardo Greco, membre présumé de la mafia calabraise, la «'Ndrangheta», a été interpellé ce jeudi matin à Saint-Etienne (Loire) après seize ans de cavale, a annoncé Interpol.

La fin d'une longue traque. Ce jeudi 2 février, Interpol a annoncé avoir arrête l'Italien Edgardo Greco, membre présumé de la mafia calabraise la «'Ndrangheta», après seize ans de cavale.

Ce sexagénaire condamné à la réclusion à perpétuité a été arrêté par la police française à Saint-Etienne (Loire) grâce aux informations des carabiniers italiens, partagées entre les deux pays partenaires grâce au projet I-Can (Coopération Interpol contre la 'Ndrangheta, NDLR).

ARRESTED: Edgardo Greco had been on the run for 16 years.





He is wanted to serve a life sentence for a double murder & accused of attempted murder, all part of a mafia war that marked Italy in the early 90s.





Here's how I-CAN supported the operationhttps://t.co/iqvAiLpwbQ

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) February 2, 2023