La nouvelle génération de la mafia italienne expose sa vie sur TikTok

C'est sur les réseaux sociaux que l'enfant de l'un des piliers de la mafia italienne expose sa vie. Crescenzo Marino est le fils d'un célèbre membre de la Camorra, une des plus anciennes et importantes organisations criminelles d'Italie basée en Campanie (Naples).

Il n'hésite pas à flamber sur TikTok en publiant des vidéos de lui profitant pleinement de sa fortune. Crescenzo Marino veut se montrer, ce qui ne plaît pas du tout aux «anciens» de la Camorra. Alors qu'il cumule 43.000 followers et près de 900.000 likes sur son compte TikTok, il n'hésite pas à se dévoiler en train de jouer avec des pitbulls, de rencontrer des rappeurs connus, de porter des vêtements de marques de luxe très onéreux, avec du champagne ou encore au volant d'une Ferrari devant la tour Eiffel. Il est le fils d'un des piliers de la Camorra, Gennaro Marino, mieux connu sous le nom de Genny Mckay, comme l'explique le Dailymail vidéo à l'appui.

TikTok, le réseau social «préféré» de la mafia

Les clans de la Camorra utilisent aussi le réseau social pour son système de courtes vidéos qui l'aide à faire passer des messages. Suite au meurtre d'un homme lié au clan des Carillo-Perfetto, un message avait été publié sur TikTok à l'attention de la police : «Nous vous donnons une semaine pour les arrêter ou nous allons leur faire vivre l'enfer».

Marcello Ravveduto, professeur d'histoire moderne à l'université de Salerne et expert en communication mafieuse, témoigne : «Pour la première fois, ces gangsters ont trouvé un moyen direct de parler de leur vie. (...) La Camorra a ses plus jeunes membres sur TikTok, car c'est plus rapide et il y a moins de règles à respecter que sur les autres plateformes. La Camorra a suivi les Narcos mexicains, les criminels gitans de Rome l'utilisent aussi. Ce qu'il faut maintenant, c'est une meilleur collaboration entre l'équipe de TikTok et la police pour pouvoir garder un oeil sur ces personnes là».

L'année dernière, l'un des chefs de la mafia le plus dangereux d'Italie est mort à 79 ans, alors qu'il se trouvait derrière les barreaux à Parme. Depuis sa cellule, Raffaele Cutolo, dit «LeProfesseur», avait organisé la guerre sanglante contre la Cosa Nostra Sicilienne dans les années 1980.