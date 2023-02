Loire : enquête ouverte pour «enlèvement ou séquestration» après la disparition inquiétante d’un jeune Roannais

Dix jours après la disparition mystérieuse et «inquiétante» d’un jeune homme âgé de 21 ans, le parquet de Roanne (Loire) a annoncé, ce mercredi 15 février, avoir ouvert une enquête pour «enlèvement ou séquestration».

Une autre disparition. Le parquet de Roanne a annoncé ce mercredi 15 février l’ouverture d’une enquête pour «enlèvement ou séquestration» après la disparition «inquiétante» de Jordan Membré, un Roannais âgé de 21 ans, a appris l’AFP.

Les faits se sont produits dimanche 5 février. D’après Abdelkrim Grini, procureur de la République de Roanne, le jeune homme «a quitté un groupe de copains et rentrait à pied chez sa mère chez qui il réside dimanche 5 février, vers 03h00 du matin, lorsqu’on a perdu toute trace de lui» estimant «vraisemblable l’intervention d’un tiers dans cette disparition brusque et plus que troublante».

Lors de sa disparition, le Roannais était vêtu d’un jean et d’une doudoune noire. Il est blond aux cheveux courts et a les yeux bleus. Jordan Membré mesure 1,74 m et porte une barbe et une moustache.

Cette enquête permet aux enquêteurs de donner des moyens d’investigations étendus, notamment la possibilité d’effectuer des perquisitions après les multiples recherches qui n’ont pas permis de retrouver la trace de Jordan Membré.

Le chef du parquet de Roanne a fait savoir que l’exploitation du téléphone du jeune homme, «de sa carte bancaire, des vidéo-surveillances de la ville, notamment de la gare SNCF et de la gare routière, n’ont rien donné concernant ce jeune homme qui ne possède pas de véhicule».

«La Loire et le port de Roanne (avaient) été sondés à deux reprises, en vain, par des pompiers plongeurs», a-t-il ajouté.